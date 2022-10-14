Защитники природы облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога

Атаку на шедевр объяснили протестом против планов властей Великобритании по выдаче новых лицензий на освоение и разработку нефтегазовых месторождений, а также бездействия правительства в условиях кризиса

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Две активистки экологической группы Just Stop Oil облили консервированным томатным супом висящую в Лондонской национальной галерее картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи». Свой поступок девушки записали на видео и выложили в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России). Поступок они объяснили протестом против планов властей Великобритании по выдаче новых лицензий на освоение и разработку нефтегазовых месторождений, а также бездействия правительства в условиях кризиса.

«Искусство дороже, чем жизнь? Чем еда? Чем справедливость? Повседневная жизнь стала недоступной для миллионов мерзнущих и голодающих семей — они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — выкрикнула одна из активисток после того, как обе они «приклеили» намазанные клеем ладони к стене рядом с испорченной картиной.

«Британские семьи этой зимой будут вынуждены выбирать между теплом и едой, тогда как компании, добывающие ископаемое топливо, получают рекордную прибыль», — заявила вторая, потребовав остановки разработки нефтегазовых месторождений.

Как именно отказ от разработки нефтегазовых месторождений поможет снизить цены на энергоносители, в том числе на отопление и освещение домов, активистки не объяснили.

После прибытия на место ЧП полиции обе активистки были задержаны, сообщила пресс-служба Национальной галереи. По данным музея, ущерба картине нанесено не было, так как холст был защищен специальным стеклом, а потому «небольшое повреждение» получила только рама.

Под общим названием «Подсолнухи» известны два цикла работ Ван Гога, написанных великим художником в Париже и Арле. В Национальной галерее Лондона выставлена четвертая из работ арльского цикла, написанная в 1888 году. В заявлении Just Stop Oil стоимость картины оценивается в $84,2 млн.