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В Австралии экоактивисты разрисовали маркером работу Энди Уорхола

В Австралии активисты Stop Fossil Fuel Subsidies разрисовали маркером «Суп» Энди Уорхола

Сторонницы движения Stop Fossil Fuel Subsidies разрисовали работу «Банки с супом Кэмпбелл» художника Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Активистки использовали синие маркеры. Картинам Уорхола ничего не грозит, поскольку они находятся под защитным стеклом. Одна из активисток попыталась приклеить себя к стеклянной раме, но охранник успел ее увести.

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Группа активистов Stop Fossil Fuel Subsidies выступает против поддержки Австралией газовой, нефтяной и угольной промышленности. Выбор активистов пал на изображения Уорхола, потому что «он изобразил обезумевшее потребительство в этой культовой серии», заявили участники движения в своем Twitter.

Подобные выступления экоактивистов продолжаются около месяца в разных странах: 23 октября члены движения Letzte Generation в Германии облили картофельным пюре картину «Стога сена» французского художника Клода Моне, на следующий день сторонники движения Just Stop Oil покрыли тортом фигуру короля Великобритании Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. До этого они облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее. Каждый раз активисты выступали с требованием прекратить финансирование или поставки нефти и газа.

Движение Stop Fossil Fuel Subsidies называет себя «новой политически неаффилированной группой простых граждан», принимающих меры, чтобы заставить власти стран реагировать на климатические изменения в мире. Участники движения требуют, чтобы правительство прекратило все субсидии на ископаемое топливо для промышленности.

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Картина «Банки с супом Кэмпбелл» была создана Энди Уорхолом в 1961–1962 годах. Произведение состоит из 32 полотен 51х41 см, каждое из которых представляет собой один из продающихся на тот момент разновидностей супов компании «Кэмпбелл».

Теги
Энди Уорхол Экология активисты
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