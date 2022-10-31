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Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в Берлине

Активисты экологического движения Letzten Generation («Последнее поколение») провели акцию протеста в берлинском Музее естествознания, в ходе которой приклеили к скелету динозавра, сообщает Berliner Morgenpost.

Две женщины в возрасте 34 и 42 лет приклеили себя к опорам скелета динозавра, возраст которого насчитывает 60 млн лет, и развернули плакат с надписью «Что, если правительство не держит это под контролем». Активистки протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров. 

Женщины были задержаны полицией спустя час после начала акции. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

Предыдущая акция движения состоялась 23 октября. Его участники облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме. Полотно не пострадало, нарушители порядка были арестованы.

До этого активисты другого экологического движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи», которая находится в Национальной галерее Лондона. «Искусство дороже, чем жизнь? Чем еда? Чем справедливость? Повседневная жизнь стала недоступной для миллионов мерзнущих и голодающих семей — они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — выкрикнула одна из активисток после того, как обе они «приклеили» намазанные клеем ладони к стене рядом с испорченной картиной.

После прибытия на место ЧП полиции обе активистки были задержаны. По данным музея, ущерба картине нанесено не было, так как холст был защищен специальным стеклом, а потому «небольшое повреждение» получила только рама.

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Экология динозавр «Берлинале» активисты
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