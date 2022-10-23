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Экоактивисты облили картофельным пюре картину «Стога сена» Моне. Видео

В Германии экоактивисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне. Они заявили, что мир находится в состоянии климатической катастрофы из-за ископаемого топлива

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Инцидент произошел в музее Барберини в немецком Потсдаме.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Происходит климатическая катастрофа, а вас всех пугает томатный суп или картофельное пюре на картине. Знаете, чего я боюсь? Мне страшно, потому что наука говорит, нам нечем будет кормить наши семьи в 2050-м. Чтобы заставить вас слушать, нужно картофельное пюре на картине?» — сказала активистка посетителям музея во время акции.

Активисты Letzte Generation добавили, что Моне любил природу и запечатлел ее «хрупкую красоту в своих работах».

«Стога сена» — серия картин, созданных Моне в 1888–1891 годах. В музее Барберини хранится работа, написанная в 1890-м.

На прошлой неделе, 14 октября, экоактивисты из движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Участники движения требуют остановить добычу нефти и газа, а также обратить внимание на рост цен. Полотно не пострадало, активистов задержали.

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