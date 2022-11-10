Климатические активисты приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в венском музее

Экоактивисты в Австрии приклеили себя к скелету динозавра

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Экоактивисты природоохранного движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в венском Музее естествознания. Об этом представители движения заявили в «Твиттере».

«Мы приклеились к скелету динозавра в Музее естествознания. Наше правительство должно наконец действовать и предотвратить вымирание человечества», — указали активисты.

Таким образом представители движения выразили протест против курса властей на использование ископаемых видов топлива, сообщает Vienna.at.

Активисты заверили, что экспонат не пострадал, так как они приклеили себя к постаменту, а не к самому скелету. В музей прибыли сотрудники полиции, акция была прервана.

1 октября активисты Letzte Generation в берлинском Музее естествознания также приклеили себя к скелету динозавра. Активистки протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

Осенью экоактивисты провели еще несколько акций для привлечения внимания к проблемам защиты окружающей среды. Так, члены Letzte Generation в Германии облили картофельным пюре картину «Стога сена» французского художника Клода Моне, на следующий день сторонники движения Just Stop Oil обмазали тортом фигуру короля Великобритании Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. До этого они облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее.

9 ноября сторонницы движения Stop Fossil Fuel Subsidies разрисовали работу «Банки с супом Кэмпбелл» художника Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре.