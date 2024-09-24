По делу Тимура Иванова арестовали баню в Тверской области

Под арест попали участок в Тверской области, загородный дом и баня, оформленные на компанию, руководителем которой является фигурант дела Иванова Бородин, с которым у замминистра были дружеские отношения

Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовано имущество в Тверской области, оформленное на компанию другого фигуранта дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Под арест попали земельный участок (82 тыс. кв. м), загородный коттедж (2,5 тыс. кв. м), баня (420 кв. м). Они находятся в собственности ООО «Волжский берег», руководителем которого является Сергей Бородин.

Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована в городе Калязин. Ее основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, другие — выращивание сельхозкультур, управление и аренда имуществом, санаторно-курортная деятельность.

«РИА Новости» со ссылкой на базы недвижимости пишет, что кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 млн руб., дома — 38,6 млн руб.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд и к адвокату Мураду Мусаеву.

Иванова Басманный суд Москвы арестовал в апреле. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет лишения свободы). Ту же статью вменяют и Бородину. Третьим фигурантом дела является Александр Фомин, которому инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере, от 8 до 15 лет лишения свободы).

Как полагает следствие, Иванов «вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Бывший замминистра выражал мнение, что доказательств причастности его к получению взяток нет, его действия не носили криминального характера, так как они «являются результатом гражданско-правовых отношений».

По его делу уже было арестовано многочисленное имущество: речь о десятках счетов и банковских вкладов, недвижимом (например, двух нежилых помещениях в особняке в Чистом переулке в центре Москвы площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м, оформленных на предприятие, связанное с Ивановым) и движимом имуществе (например, минивэне Mercedes-Benz V-класса, внедорожнике Chevrolet Suburban и спортивном мотоцикле MV Agusta, принадлежавших экс-замминистра).