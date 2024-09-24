 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

По делу Тимура Иванова арестовали баню в Тверской области

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Под арест попали участок в Тверской области, загородный дом и баня, оформленные на компанию, руководителем которой является фигурант дела Иванова Бородин, с которым у замминистра были дружеские отношения
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовано имущество в Тверской области, оформленное на компанию другого фигуранта дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Под арест попали земельный участок (82 тыс. кв. м), загородный коттедж (2,5 тыс. кв. м), баня (420 кв. м). Они находятся в собственности ООО «Волжский берег», руководителем которого является Сергей Бородин.

Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована в городе Калязин. Ее основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, другие — выращивание сельхозкультур, управление и аренда имуществом, санаторно-курортная деятельность.

«РИА Новости» со ссылкой на базы недвижимости пишет, что кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 млн руб., дома — 38,6 млн руб.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд и к адвокату Мураду Мусаеву.

По делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре Москвы
Общество
Тимур Иванов

Иванова Басманный суд Москвы арестовал в апреле. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет лишения свободы). Ту же статью вменяют и Бородину. Третьим фигурантом дела является Александр Фомин, которому инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере, от 8 до 15 лет лишения свободы).

Как полагает следствие, Иванов «вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Бывший замминистра выражал мнение, что доказательств причастности его к получению взяток нет, его действия не носили криминального характера, так как они «являются результатом гражданско-правовых отношений».

По его делу уже было арестовано многочисленное имущество: речь о десятках счетов и банковских вкладов, недвижимом (например, двух нежилых помещениях в особняке в Чистом переулке в центре Москвы площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м, оформленных на предприятие, связанное с Ивановым) и движимом имуществе (например, минивэне Mercedes-Benz V-класса, внедорожнике Chevrolet Suburban и спортивном мотоцикле MV Agusta, принадлежавших экс-замминистра).

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Тимур Иванов коррупция Минобороны арест имущества
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Суд продлил на три месяца срок ареста генерала Тимура Иванова
Общество
«РИА Новости» узнало, что фигурант дела Иванова должен выплатить ₽20 млн
Политика
«РИА Новости» сообщило об апартаментах у Кремля у фигуранта дела Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
В Горловке пожарный погиб при взрыве боеприпасаПолитика, 11:52
Суд посчитал законным возбуждение дела против генерала МуминджановаОбщество, 11:48
Ипотека в большинстве крупных банков не стала дороже после роста ключевойНедвижимость, 11:47
5 шаблонов Google-таблиц для менеджеровPro, 11:44
ЦБ ответил на претензии режиссера «Ежика в тумане» из-за памятных монетФинансы, 11:42
«РИА Новости» узнало, что сослуживцев Пашаева вызвали на допросОбщество, 11:39
One узнал об отказе ФИФА отстранять Израиль от международных соревнованийСпорт, 11:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Остаться ни с чем»: к каким рискам pre-IPO надо быть готовым инвесторуPro, 11:28
На Алтае частный самолет зацепил линию электропередачи и упалОбщество, 11:24
Когда включат отопление в жилых домах в МосквеНедвижимость, 11:20
Shaman вернул 15 млн руб. Ставропольскому краю за несостоявшийся концертОбщество, 11:19
Двум участникам банды Басаева дали 24 и 25 лет за теракт в ЧечнеПолитика, 11:18
Абрамович опроверг продажу «Гаража»Бизнес, 11:11
ТВ-реклама подорожала на 40%: на чем сэкономить рекламодателюPro, 11:09