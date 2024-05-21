Суд арестовал две машины и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова

Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban, а также спортивном мотоцикле MV Agusta, которые раньше принадлежали замминистра обороны, обвиненному во взятке

Тимур Иванов (Фото: Reuters)

Суд арестовал минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие замминистра обороны Тимуру Иванову — он заключен под стражу по делу о взятке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Avtoface.

Оба автомобиля значились в декларации Иванова за 2019 год. В феврале прошлого года они были перерегистрированы на его бывшую жену Светлану Иванову. В апреле она выставила Chevrolet Suburban на продажу после ДТП за 2,5 млн руб. MV Agusta Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Мотоцикл появился у него в 2019 году.

Ходатайство о наложении ареста было удовлетворено Басманным судом Москвы 8 мая.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд Москвы.

Замминистра был задержан и арестован в апреле по делу о получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Оба заключены под стражу. Замглавы Минобороны отрицает свою вину. Он отстранен от должности.