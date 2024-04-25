 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Суд арестовал счета Тимура Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур&nbsp;Иванов
Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Суд арестовал счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил РБК его адвокат Денис Балуев.

Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Позже суд арестовал его до 23 июня.

По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года.

По тому же делу проходят еще два человека — Сергей Бородин и Александр Фомин. Они также были отправлены в СИЗО до 23 июня. Первого обвиняют по аналогичной с Ивановым статье, а второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

По версии следствия, Фомин и некая организованная группа лиц освободили Иванова и Бородина от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий и тем самым способствовали получению взятки.

Согласно базе данных СПАРК и «РБК Компании», человек с именем Сергей Бородин является генеральным директором АНО «Спортивный клуб «Красные звезды». В 2019 году Минобороны сообщало об одноименной команде по хоккею с капитаном Тимуром Ивановым. В свою очередь человек с именем Александр Фомин числится соучредителем ООО «Олимпситистрой», которое является главным застройщиком жилья в новых регионах России, пишет «Коммерсантъ».

Материал дополняется

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Тимур Иванов Минобороны арест счетов
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di Политика, 18:35
Путин анонсировал поездку в Китай в мае Политика, 18:31
Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам Общество, 18:27
В Брянской области дрон ВСУ попал в автобус, четверо пострадали Общество, 18:23
Путин высказался по поводу перегрева на рынке жилья Недвижимость, 18:21
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в Петербурге РБК и ПИК, 18:21
Путин поручил сократить время пути от Москвы до черноморских курортов Общество, 18:17
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал счета Тимура Иванова Политика, 18:13
Россия решила выслать двух латвийских дипломатов Политика, 18:06
Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Уралом» Спорт, 18:00
АвтоВАЗ предупредил о скором росте цен Бизнес, 18:00
Путин пообещал «навести порядок» в Донбассе Политика, 17:59
Путин заявил, что «народный ВПК» работает вовсю Политика, 17:47
МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы Общество, 17:44