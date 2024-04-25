Суд арестовал счета Тимура Иванова

Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Суд арестовал счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил РБК его адвокат Денис Балуев.

Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Позже суд арестовал его до 23 июня.

По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года.

По тому же делу проходят еще два человека — Сергей Бородин и Александр Фомин. Они также были отправлены в СИЗО до 23 июня. Первого обвиняют по аналогичной с Ивановым статье, а второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Фомин и некая организованная группа лиц освободили Иванова и Бородина от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий и тем самым способствовали получению взятки.

Согласно базе данных СПАРК и «РБК Компании», человек с именем Сергей Бородин является генеральным директором АНО «Спортивный клуб «Красные звезды». В 2019 году Минобороны сообщало об одноименной команде по хоккею с капитаном Тимуром Ивановым. В свою очередь человек с именем Александр Фомин числится соучредителем ООО «Олимпситистрой», которое является главным застройщиком жилья в новых регионах России, пишет «Коммерсантъ».

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