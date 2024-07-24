Обвиняемый во взятке Иванов заявил, что в его действиях нет криминала
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов считает, что в его деле нет доказательств причастности к получению им взятки в особо крупном размере, а его действия не носили криминального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В документах говорится, что, по мнению Иванова, «в [его] действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений». Об этом ранее уже заявляла защита экс-замминистра. В постановлении суда об аресте говорилось, что его причастность к получению взятки подтверждается сведениями из налоговой, госконтрактами и прочими документами.
Иванов назвал незаконным свое задержание, «которое производилось в отсутствии одного из защитников». По его мнению, уголовное дело возбудило ненадлежащее должностное лицо, поскольку Иванов «хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя Министра обороны».
Адвокаты уже заявляли, что делом должны заниматься военные следователи.
Иванова арестовали в конце апреля. Как писал ТАСС, сумма вменяемой чиновнику взятки составляет 1 млрд 185 млн руб. По версии следствия, он помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах.
Иванова уволили с должности замминистра обороны в связи с утратой доверия. Он вину не признает и отказался от сделки со следствием. Чиновник просил перевести его из «Лефортово» под домашний арест с учетом того, что он является участником боевых действий и «находится под санкциями всех стран мира». Суд посчитал, что этих доводов недостаточно, Иванову продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.
По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Счета и активы фигурантов арестованы.
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