По делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре Москвы

Речь идет о двух нежилых помещениях в Чистом переулке площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м, кадастровая стоимость одного из них — почти 73 млн руб. Экс-замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки

Тимур Иванов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

По делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, арестовали помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы, следует из судебных документов, сообщает «РИА Новости».

Речь идет о двух нежилых помещениях площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м. Они были оформлены на предприятие, связанное с Ивановым. Согласно сервисам проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке, кадастровая стоимость одного из них — почти 73 млн руб.

РБК обратился за комментарием к адвокату Иванова.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которому вменяют соучастие при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин — ему инкриминируют дачу взятки. Все трое заключены под стражу. В сентябре Басманный суд Москвы продлил им арест еще на три месяца.

По версии следствия, Иванов получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Адвокат Мурад Мусаев сообщал агентству, что речь идет о взятке около 1 млрд руб. Бывший замминистра отрицает свою вину.