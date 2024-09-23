Суд арестовал 43 банковских вклада по делу Тимура Иванова

По делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, были арестованы 43 банковских вклада, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Арестованные вклады были открыты в трех российских банках.

Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Если суд признает его виновным, то бывший замглавы Минобороны может быть оштрафован на сумму, в 70 или 100 раз превышающую размер взятки, отмечает агентство.

Иванова задержали в апреле. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере, бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Иванов получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. В частности, обвинение считает, что он помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Обвиняемый вину не признает.