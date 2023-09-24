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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Брянской областью сбили беспилотник
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Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа был уничтожен около 22.20 мск.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дрон сбили над Брянским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны регулярно сообщает о работе ПВО в российских регионах. Днем 24 сентября средства ПВО Белгородской и Курской областей отбили атаку дронов самолетного типа.

22 сентября один беспилотник сбили в Туапсинском районе в Краснодарском крае, еще один — над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма. Повреждений и пострадавших не было.

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Теги
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