Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа был уничтожен около 22.20 мск.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дрон сбили над Брянским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
Минобороны регулярно сообщает о работе ПВО в российских регионах. Днем 24 сентября средства ПВО Белгородской и Курской областей отбили атаку дронов самолетного типа.
22 сентября один беспилотник сбили в Туапсинском районе в Краснодарском крае, еще один — над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма. Повреждений и пострадавших не было.
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