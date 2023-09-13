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В Тверской области сбили беспилотник

ПВО сбили беспилотник в Конаковском округе Тверской области
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Военная операция на Украине

Средства ПВО на территории Конаковского муниципального округа Тверской области сбили беспилотник, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — говорится в сообщении.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник в Тверской области в районе Завидово. По его словам, тот летел в сторону столицы.

Об атаках БПЛА руководители регионов России стали сообщать после начала военной операции на Украине. Накануне беспилотник сбили в Белгородской области. Инцидент произошло около 13:30. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщали в пресс-службе правительства региона.

В Тверской области сбили беспилотник
В Тверской области сбили беспилотник

Теги
Тверская область беспилотники ПВО
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