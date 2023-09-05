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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике

Собянин: над Тверской области сбили беспилотник, летевший в Москву
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Беспилотник летел в направлении Москвы. До этого Собянин сообщил о сбитых дронах в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, которые тоже двигались в сторону столицы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Силы ПВО сбили еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, который летел в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы», — написал он.

Позже Минобороны сообщило о перехваченном беспилотнике над Тверской областью.

5 сентября Собянин также сообщил о сбитых дронах в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья.

Ночью московские аэропорты задержали или отменили многие рейсы. К 4:30 мск во Внуково было задержано 15 рейсов и еще три отменили, в Домодедово задержали два рейса, в Шереметьево — один, следует из данных «Яндекс.Расписаний», предоставленных аэропортами.

За последнюю неделю столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов. Так, 1 сентября во Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, еще 20 были отменены. Телеграм-каналы Baza и Mash тогда писали, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер». Позднее Собянин сообщил, что под Москвой, рядом с Люберцами, был сбит очередной дрон, пострадавших нет.

Теги
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Сергей Собянин Москва дроны беспилотники Тверская область
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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