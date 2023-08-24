Минтранс назвал срок запуска новой магистрали из Москвы в Петербург

Минтранс: движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург может быть запущено в 2028 году

Движение по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом планируется запустить в 2028 году, рассказал замминистра транспорта Иванов. ВСМ сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут

Фото: Олег Яковлев / РБК

Движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург может быть запущено в 2028 году, сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов, передает ТАСС.

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — сказал он.

По плану, когда ВСМ будет построена, время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут.

План строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург был согласован в августе 2021 года. Через несколько месяцев «Коммерсант» написал о возможном отказе от проекта. После этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство ВСМ будет вестись поэтапно.

В июне этого года министр транспорта Виталий Савельев говорил, что после запуска ВСМ ее могут продлить до Минска. По его словам, инвесторы для строительства магистрали и создания подвижного состава уже есть.

На ПМЭФ-2023 совладелец «Северстали» Алексей Мордашов допускал инвестиции в ВСМ. В то же время глава РЖД Олег Белозеров весной говорил, что перевозчик уже занимается созданием высокоскоростного поезда для магистрали.

В Минтрансе оценивали проект высокоскоростной магистрали в 1,7 трлн руб. Там сообщали, что проект будет окупаемым и практически не потребует поддержки со стороны федерального бюджета.

Основным концессионером главного участка магистрали может стать группа «Синара», сообщал в начале года «Коммерсантъ». Изначально планировалось, что в проекте примет участие Siemens (у них с «Синарой» было в том числе совместное производство), но в мае 2022 года немецкая компания решила уйти из России.

Президент Владимир Путин в середине августа заявил, что для строительства магистрали наступил момент. Он отмечал, что появление ВСМ разгрузит действующую магистраль для перевозок грузов. Также Путин допустил рассмотрение вопроса о ВСМ до Адлера, в результате чего время в пути из Москвы для туристов сократится до 10 часов. «Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда Луганск и Донецк», — добавил президент.

Он также обещал обсудить продление ВСМ до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвав это направление востребованным.

На следующий день после заявления Путина в Минтрансе сообщили, что для реализации проекта будет создана рабочая группа.