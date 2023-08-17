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Путин увидел момент для скоростной железной дороги из Петербурга в Москву

Путин: наступил момент для скоростной железной магистрали Москва — Петербург
Новая магистраль освободит действующую для перевозки грузов, что существенным образом увеличит скорость их доставки, заявил президент. Он также допустил изучение вопроса о ВСМ в направлении Адлера, Минска, Донецка и Луганска
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом наступил момент. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, время в дороге между городами составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов.

«И действительно, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял, освобождается действующая, для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — сказал президент.

Путин также допустил рассмотрение вопроса о ВСМ до Адлера, в результате чего время в пути из Москвы для туристов сократится до 10 часов. «Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда Луганск и Донецк», — добавил президент.

Он также сказал, что очень было бы востребованным минское направление, добавив, что обсудит этот вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Проект строительства ВСМ обсуждается уже много лет, однако дорогу пока не начали строить. В конце 2021 года правительство допускало перенос сроков строительства магистрали, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Однако позже власти возвращались к обсуждению этого проекта. Так, в июне 2023 года министр транспорта Виталий Савельев говорил, что после запуска ВСМ ее могут продлить в Минск.

По словам Савельева, инвесторы для строительства магистрали и создания подвижного состава уже есть. На ПМЭФ-2023 совладелец «Северстали» Алексей Мордашов допускал инвестиции в ВСМ. В то же время глава РЖД Олег Белозеров весной говорил, что перевозчик уже занимается созданием высокоскоростного поезда для магистрали.

В Минтрансе заявляли, что проект ВСМ между Москвой и Петербургом оценивается в 1,7 трлн руб. Там сообщали, что проект будет окупаемым и практически не потребует поддержки со стороны федерального бюджета.

Основным концессионером главного участка магистрали может стать группа «Синара», сообщал в начале года «Коммерсантъ». Изначально планировалось, что в проекте примет участие Siemens (у них с «Синарой» было в том числе совместное производство), но в мае прошлого года немецкая компания решила уйти из России.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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