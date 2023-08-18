Минтранс создаст рабочую группу по ВСМ между Москвой и Петербургом

Минтранс: для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом будет создана рабочая группа

Для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет создана рабочая группа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов», — говорится в заявлении.

Проектированием маршрута занимается РЖД. Минтранс совместно с другими причастными организациями займется вариантами развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом Владимиром Путиным, добавили в министерстве.

Тема высокоскоростной железной дороги впервые поднималась петербургскими властями еще в 2019 году, ее тогда же одобрил президент Владимир Путин. К этой идее глава государства вернулся 17 августа 2023 года. Он сказал, что время в дороге между городами при реализации проекта составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов. «Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял, освобождается действующая, для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — пояснил он.

Опрошенные РБК эксперты заявили о нецелесообразности строительства высокоскоростной магистрали между двумя столицами. Действующая линия обеспечивает хороший результат по времени, в нее были вложены значительные инвестиции, заявил старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

Смирнов также напомнил, что в России «еще очень много непостроенных и неотремонтированных мостов, региональных дорог в плохом состоянии», и направление части денег от проекта ВСМ позволит улучшить жизнь «намного большего количества людей намного меньшими средствами».