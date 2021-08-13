Железнодорожную магистраль интегрируют с МЦД-3, для пассажиров откроют четыре пересадочных узла, в том числе в Зеленограде и на Ленинградском вокзале. По данным мэрии, дорога сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 30 минут

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, план строительства которой был согласован в начале августа, интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3), сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Поезда будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале. На базе этих станций будут созданы четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) с пересадками на городской транспорт. Это позволит разгрузить центральные транспортные артерии, заявил Собянин.

Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии, общая протяженность новой скоростной железной дороги составит около 680 км, из которых 43 пройдут в границах столицы с четырьмя остановочными пунктами. Строительство магистрали планируют совместить с параллельной реконструкцией станций и обновлением путевой инфраструктуры в рамках создания МЦД-3.