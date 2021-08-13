Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Детей эвакуировали из затопленных лагерей в Краснодарском крае. Видео Общество, 21:43 США начали переброску дополнительных сил в Кабул Политика, 21:42 Boeing отложил полет корабля Starliner из-за неисправности двигателей Технологии и медиа, 21:40 Посольство Британии призвало Москву не выдворять журналистку «Би-би-си» Политика, 21:40 Олимпийская чемпионка назвала недостаточной защиту российских спортсменов Спорт, 21:36 Комики записали видео в поддержку осужденного Идрака Мирзализаде Общество, 21:18 В Би-би-си осудили отказ России продлить визу ее журналистке Общество, 21:01 Собянин раскрыл подробности строительства магистрали Москва — Петербург Общество, 21:01 Украинская полиция взялась за расистский конфликт с чемпионом Олимпиады Спорт, 20:44 Перенос порта из Петербурга в Усть-Лугу оценили в ₽110 млрд Бизнес, 20:38 Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды Бизнес, 20:29 Какие сделки за квартал раскроет Баффет. Barron's не ждет больших покупок Инвестиции, 20:23 В МВД установили личность пролетевшего на самолете под мостом через Волгу Общество, 20:21 В «Газпроме» назвали долю привитых сотрудников Общество, 20:20
Общество ,  
0 

Собянин раскрыл подробности строительства магистрали Москва — Петербург

Железнодорожную магистраль интегрируют с МЦД-3, для пассажиров откроют четыре пересадочных узла, в том числе в Зеленограде и на Ленинградском вокзале. По данным мэрии, дорога сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 30 минут
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, план строительства которой был согласован в начале августа, интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3), сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Поезда будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале. На базе этих станций будут созданы четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) с пересадками на городской транспорт. Это позволит разгрузить центральные транспортные артерии, заявил Собянин.

Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии, общая протяженность новой скоростной железной дороги составит около 680 км, из которых 43 пройдут в границах столицы с четырьмя остановочными пунктами. Строительство магистрали планируют совместить с параллельной реконструкцией станций и обновлением путевой инфраструктуры в рамках создания МЦД-3.

Сергей Собянин — РБК: «Зачистить вирус, как в Китае, у нас невозможно»
Политика
Сергей Собянин

Столичные власти рассчитывают, что открытие магистрали позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов на «Сапсане» до двух с половиной часов. В Минтрансе ранее говорили, что первый поезд выйдет на (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Стоимость проекта в ведомстве предварительно оценили в 1,7 трлн руб.

МЦД-3 свяжет Зеленоград с городом Раменское. Длина диаметра с 41 остановкой составит 85 км. 14 станций станут пересадочными на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). По данным мэрии, диаметр сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%, для москвичей — на 38%, прилегающие дороги разгрузятся на 2–3%, а нагрузка на метро сократится на 6–15%. Запуск МЦД-3 запланирован на конец 2022-го — начало 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»
Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
магистраль ВСМ Москва Санкт-Петербург Сергей Собянин
Материалы по теме
Власти назвали срок строительства метро в московском Троицке
Общество
В Москве появятся станции метро «Сосенки», «Десна» и «Крымская»
Общество
Московская железная дорога назвала причину задержек поездов на МЦД-2
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter