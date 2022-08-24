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Неизвестные «заминировали» все ТЦ в Москве

Сейчас проходят выборочные проверки в торговых центрах Москвы
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Москве все торговые центры получили анонимные сообщения о «минировании», поступившие с Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о «минировании» всех ТЦ в Москве», — сказал собеседник агентства. Сейчас проводятся выборочные проверки.

Источник, близкий к столичному ГУ МВД, подтвердил РБК информацию о минировании торговых центров. Он также отметил, что информация о «минировании» поступила на электронные адреса дежурных служб города.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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Фото:mes.am

С конца июля из-за анонимных сообщений о минировании несколько раз проводили эвакуацию с различных объектов в Москве. Так, 29 июля неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни, и оттуда эвакуировали около 70 человек.

На следующий день администрация Третьяковской галереи эвакуировала посетителей зданий в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу и прекратила работу до 16:00 из-за анонимной угрозы.

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2 августа из двух филиалов Третьяковской галереи из-за сообщений о минировании эвакуировали более 1 тыс. человек.

Третий раз сообщения о «минировании» Третьяковской галереи поступили 4 августа. «В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 19:00 4 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресам: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12; Крымский Вал, дом 10», — сообщила тогда администрация галереи.

11 августа в торгово-развлекательном центре «Мега Химки» из-за анонимного сообщения о минирования провели эвакуацию посетителей и персонала.

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ТЦ Москва минирование
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Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали людей из-за угрозы минирования
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Неизвестные «заминировали» метро, ТЦ и церковь в Ереване
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