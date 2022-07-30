Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы
Администрация Третьяковской галереи эвакуировала посетителей зданий в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу и прекратила работу до 16:00 из-за анонимной угрозы, сообщается на сайте музея. Там же галерея объявит о возобновлении работы.
Посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок или купили билет на то время, когда музей был закрыт, смогут воспользоваться билетом в течение семи дней.
У главного корпуса галереи стоят пожарная машина и силовики.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием в пресс-службу Третьяковской галереи.
Накануне после сообщения о минировании около 70 человек эвакуировали из Останкинской телебашни. Информация об угрозе взрыва впоследствии не подтвердилась.