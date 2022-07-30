Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

И главный филиал, и Новая Третьяковка будут закрыты до 16:00. Все посетители, которые из-за эвакуации не смогли осмотреть экспозиции, смогут воспользоваться билетами в течение недели

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Администрация Третьяковской галереи эвакуировала посетителей зданий в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу и прекратила работу до 16:00 из-за анонимной угрозы, сообщается на сайте музея. Там же галерея объявит о возобновлении работы.

Посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок или купили билет на то время, когда музей был закрыт, смогут воспользоваться билетом в течение семи дней.

У главного корпуса галереи стоят пожарная машина и силовики.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием в пресс-службу Третьяковской галереи.

Накануне после сообщения о минировании около 70 человек эвакуировали из Останкинской телебашни. Информация об угрозе взрыва впоследствии не подтвердилась.