Более 1 тыс. человек эвакуировали из «Третьяковки» из-за «минирования»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Более 1 тыс. человек эвакуировали из двух филиалов Третьяковской галереи — главного здания в Лаврушинском переулке и здания на Крымском валу — из-за сообщений о минировании, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На сайте галереи сообщается, что здания «Третьяковки» прекращают работу до 16:30 в связи с «анонимной угрозой». Этим объясняется эвакуация посетителей. Те, кто не успел закончить осмотр выставок или купил билет на время, когда музей был закрыт, смогу воспользоваться билетом в течение семи дней.

В пресс-службе московского главка МВД сообщили РБК, что информация по инциденту не поступала. РБК обратился за комментарием к представителю Третьяковской галереи.

Посетителей «Третьяковки» эвакуировали 30 июля. Тогда галерее также поступила анонимная угроза. Посетителям тогда разрешили воспользоваться билетами в течение недели. Днем ранее из телебашни «Останкино» эвакуировали около 70 человек по той же причине. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

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