Третьяковку эвакуировали третий раз за неделю из-за «минирования»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Три корпуса Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу в Москве эвакуировали из-за анонимных угроз о минировании, сообщение об этом появилось на сайте музея.

«В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 19:00 4 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресам: Лаврушинский переулок, дом 10 и 12; Крымский Вал, дом 10», — сообщила администрация галереи.

По этим адресам расположены главное здание и Инженерный корпус музея (Лаврушинский переулок), а также Новая Третьяковка (на Крымском Валу).

В музее обещали сообщить, когда галерея сможет возобновить работу. Посетителям, которые не смогли закончить осмотр или купили билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, разрешат посетить его в любое удобное время до 14 августа.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, из здания вывели около 400 человек.

Третьяковскую галерею эвакуируют во второй раз за неделю, в прошлый раз это произошло во вторник, 2 августа, тогда из здания вывели более 1 тыс. человек. Музей закрывали до 16:30 по местному времени из-за угрозы минирования. До этого галерею эвакуировали 30 июля по той же причине.