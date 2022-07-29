Из «Останкино» эвакуировали 70 человек после сообщения о минировании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни, и оттуда эвакуировали около 70 человек. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, сообщили РБК в пресс-службе телекомпании «Останкино».

«Была такая информация [об угрозе взрыва]. Было проведено обследование кинологической группой — никаких взрывчатых и подозрительных предметов выявлено не было. Сейчас башня работает в штатном режиме, все сотрудники, которые были эвакуированы, на своих местах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе московского главка МВД заявили РБК, что такую информацию не получали.

Ранее ТАСС и телеканал «360» со ссылкой на источники сообщили об эвакуации из телебашни в связи с угрозой минирования. По их данным, из здания вышли около 60 человек.

С начала года неизвестные регулярно оставляют сообщения о минировании разных учреждений, в том числе школ, детских садов, посольств, аэропортов и т.д. Раз за разом информация об угрозе взрыва не подтверждается. Останкинскую телебашню «минировали» в начале февраля этого года, тогда сообщалось об эвакуации 100 человек.