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Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали людей из-за угрозы минирования

Фото: shodnyadaily / VK
Фото: shodnyadaily / VK

Посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Мега Химки» эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Телеканал «Москва 24» опубликовал кадры с места эвакуации в Telegram. По словам собеседника агентства, проходит проверка здания.

РБК направил запрос в пресс-службу владельца торгового центра Ingka Centres.

Третьяковку эвакуировали третий раз за неделю из-за «минирования»
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

За последние две недели из-за анонимных сообщений о минировании трижды эвакуировали людей из корпусов Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу. В первый раз это произошло 30 июля, затем 2 августа из зданий вывели более 1 тыс. человек. В последний раз эвакуация проходила 4 августа.

Теги
«Мега» Химки эвакуация минирование новости
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