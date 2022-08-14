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Неизвестные «заминировали» метро, ТЦ и церковь в Ереване

Фото: mes.am
Фото: mes.am

В МЧС Армении поступили сообщения о минировании всех станций метро Еревана, а также основных военных и гражданских объектов. Об этом сообщает news.am со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что сигналы о бомбах, заложенных на всех станциях Ереванского метрополитена, на всех важнейших военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в зоопарке, в здании парламента, в церкви Сурб Григор Лусаворич, все они поступили в МЧС примерно в 17:00.

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МЧС направило во все упомянутые места группы спасателей, кинологов, саперов. На указанных адресах ведется эвакуация. Работа ереванского метрополитена приостановлена.

Сегодня, 14 августа, в Ереване произошел взрыв в торговом центре «Сурмала». По последним данным, в результате взрыва пострадал 51 человек. Пожару присвоили третью степень сложности. По данным «Новости-Армения», горит склад фейерверков.

Теги
Армения Ереван МЧС минирование
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