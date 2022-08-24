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Во Владимире заявили, что пожар идет в сторону торфяников Подмосковья

Рязанские природные пожары движутся не к Владимирской области, а в сторону Шатурского района Подмосковья. В начале недели в Шатуре ввели особый противопожарный режим
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Рязанские пожары распространяются в сторону Подмосковья, сказал журналистам директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

Владимирские власти почти круглосуточно ведут мониторинг за ситуацией с пожарами в Рязанской области, заявил Малышев. «На сегодняшний день он [огонь] распространяется в сторону Шатурского района Московской области, то есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — заявил он (цитата по ТАСС).

С понедельника, 22 августа, в Шатуре установлен особый противопожарный режим. Администрация запретила въезжать на всех видах транспорта на торфяники, в леса, карьеры, к берегам рек и озер, а также разводить костры и жечь сухую траву.

В Шатурском районе Подмосковья были расположены очаги торфяных пожаров 2010 года, смог от которых тогда накрыл столицу. Наличие многочисленных торфяников обусловлено близким залеганием водоупорных юрских глин, плоским рельефом и слабым дренажом, поясняют в администрации.

Путин призвал «как можно скорее» ликвидировать пожары в Рязанской области
Общество

По словам главы Минприроды Александра Козлова, ситуация с лесными пожарами в Центральном федеральном округе, в том числе Рязанской области, осложнилась не только в связи с погодными условиями: выявлены факты поджогов, правоохранительные органы выясняют их обстоятельства, передает ТАСС. По данным Рослесхоза, сейчас в России действуют 104 лесных пожара в 18 регионах.

В середине августа жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе. Как объяснили в Рослесхозе, дым пришел в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Москва отправила на помощь в соседний регион пожарных и спасателей; Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы и Подмосковья носить маски. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на территории столичного региона нет серьезных возгораний.

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Пожары в Рязанской области и смог в Москве. Фоторепортаж
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По данным экстренных служб, к 24 августа площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, составила 11,7 тыс. га, за сутки она выросла на 2,3 тыс. га. «Гринпис России» сообщал, что огонь затронул в том числе особо охраняемые природные территории — Окский заповедник и национальный парк «Мещера». В регионе ввели режим ЧС. На совещании 24 августа президент Владимир Путин призвал «как можно скорее» ликвидировать природные пожары в регионах страны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Рязанская область пожары Владимирская область Подмосковье Шатура
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