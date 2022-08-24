Путин призвал «как можно скорее» ликвидировать пожары в Рязанской области

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров в регионах России призвал принять все необходимые меры для ликвидации пожаров в Рязанской области и минимизировать их последствия. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары, к сожалению, все-таки продолжают распространяться. Их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба. А главное — для защиты людей, природы, животного мира», — сказал президент.

По его словам, для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в Рязанскую область направлены дополнительные группы спасателей и техника, в том числе из соседних регионов. «Очень бы хотелось, чтобы это как можно скорее привело к ликвидации очагов огня», — подчеркнул президент.

Горят не только земли лесного фонда, но и две особо охраняемые природные территории — Окский и Мещерский заповедники, напомнил глава государства.

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