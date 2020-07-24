В полиции оценили число участников драки армян и азербайджанцев в Москве

В официальном сообщении московской полиции говорится, что всего по итогам событий в Марьино были задержаны более 25 человек. Полицейские сообщили, что помимо драки, в которой был поврежден автомобиль одного из участников, также произошло ограбление кафе. Неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тыс. руб.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — заявили в полиции.

МВД возбудило два уголовных дела — о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов заявил РБК, что в ночь на 24 июля пострадали более 30 азербайджанцев. По его версии, речь идет о нападении армян на азербайджанцев. «Мы этим вопросом занимаемся, призываем свою молодежь не поддаваться на провокации. Не надо развивать этот конфликт в России. Мы призываем и армянских аксакалов, чтобы они своей молодежи объясняли, что нельзя вдесятером нападать на одного», — рассказал он.

После массовой драки посол Армении в России Вардан Тоганян в своем Facebook опубликовал обращение к своим соотечественникам. Он рассказал, что посольство регулярно получает информацию о призывах некоторых граждан провести массовые акции или просто провести сбор в Москве. «Разделяя обеспокоенность и эмоциональное состояние каждого из вас, должен отметить, что подобные призывы в настоящей ситуации не могут способствовать решению стоящих перед нами вопросов. В связи с этим убедительно прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях. Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны», — написал он. Тоганян призвал не выступать в соцсетях с такими призывами.

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении. О первом столкновении на границе стороны сообщили 12 июля. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе стороны заявляют о значительных потерях у противника.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.

Российский МИД выражал озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и сообщил о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации. Накануне, 23 июля, министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской диаспор — президентом Союза армян России Арой Абрамяном и председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым. На встречах обсуждалось участие общин в предотвращении межнациональных конфликтов.