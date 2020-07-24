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В полиции оценили число участников драки армян и азербайджанцев в Москве

Массовая драка выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве поздно вечером 23 июля. Полиция возбудила несколько уголовных дел
Фото: АРЦЫЗ / Vk
Фото: АРЦЫЗ / Vk

В массовой драке с участием представителей армянской и азербайджанской общин в Москве участвовали от 40 до 50 человек, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Видео

По словам собеседника РБК, сообщения о драке стали поступать от жителей 23 июля в 22:29 мск, причем некоторые из очевидцев сообщали, что слышны выстрелы.

«Прибывшими на места сотрудниками полиции установлено, что на пересечении ул. Перерва и Перервинского бульвара между гражданами кавказской внешности в количестве около 40–50 человек произошел конфликт, переросший в драку», — рассказал собеседник РБК.

На месте были задержаны и доставлены в полицию шестеро уроженцев Азербайджана и семеро уроженцев Армении. Один из участников драки 1986 года рождения получил резаную рану плеча, медицинскую помощь ему оказали с больнице, после чего он был допрошен полицейскими. По словам пострадавшего, ранение он получил в драке от неизвестного.

В официальном сообщении московской полиции говорится, что всего по итогам событий в Марьино были задержаны более 25 человек. Полицейские сообщили, что помимо драки, в которой был поврежден автомобиль одного из участников, также произошло ограбление кафе. Неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы 50 тыс. руб.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — заявили в полиции.

МВД возбудило два уголовных дела — о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов заявил РБК, что в ночь на 24 июля пострадали более 30 азербайджанцев. По его версии, речь идет о нападении армян на азербайджанцев. «Мы этим вопросом занимаемся, призываем свою молодежь не поддаваться на провокации. Не надо развивать этот конфликт в России. Мы призываем и армянских аксакалов, чтобы они своей молодежи объясняли, что нельзя вдесятером нападать на одного», — рассказал он.

После массовой драки посол Армении в России Вардан Тоганян в своем Facebook опубликовал обращение к своим соотечественникам. Он рассказал, что посольство регулярно получает информацию о призывах некоторых граждан провести массовые акции или просто провести сбор в Москве. «Разделяя обеспокоенность и эмоциональное состояние каждого из вас, должен отметить, что подобные призывы в настоящей ситуации не могут способствовать решению стоящих перед нами вопросов. В связи с этим убедительно прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях. Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны», — написал он. Тоганян призвал не выступать в соцсетях с такими призывами.

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Общество
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Конфликт в Москве произошел на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении. О первом столкновении на границе стороны сообщили 12 июля. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе стороны заявляют о значительных потерях у противника.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.

Лавров встретился с представителями армянской и азербайджанской общин
Политика
Сергей Лавров

Российский МИД выражал озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и сообщил о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации. Накануне, 23 июля, министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской диаспор — президентом Союза армян России Арой Абрамяном и председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Годом Нисановым. На встречах обсуждалось участие общин в предотвращении межнациональных конфликтов.

Авторы: Дмитрий Серков, Любовь Порываева, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
Теги: беспорядки, драка, Армения, Азербайджан
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