МВД пригрозило участникам массовой драки запретом на въезд в Россию

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Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в московском районе Марьино, могут ограничить въезд на территорию России. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«В отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», — уточняется в сообщении.

Представители армянской и азербайджанской общин столкнулись в ночь на 24 июля, в конфликте, по словам источника РБК в полиции, участвовали до 50 человек. Некоторые из очевидцев сообщали о звуках выстрелов, на сайте столичного главка МВД также сказано, что был поврежден автомобиль одного из участников конфликта и было ограблено кафе, откуда неизвестные похитили 50 тыс. руб. Всего полиция задержала более 25 человек, возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов заявил РБК, что драку начали армяне, по его словам, пострадали более 30 азербайджанцев. Посол Армении в России Вардан Тоганян в своем Facebook призвал соотечественников к спокойствию и попросил отказаться от призывов к массовым акциям.