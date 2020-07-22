Минобороны Армении заявило об отражении атаки азербайджанского спецназа

Азербайджанский спецназ попытался напасть на позицию «Анвах» («Бесстрашный») армянских военнослужащих, но им удалось отбить атаку. Об этом сообщается в Twitter армянского Минобороны.

По его предварительным данным, азербайджанские военные понесли потери. Количество пострадавших при этом не указывается. Помимо того, часть азербайджанцев остались «в ловушке», утверждают в Ереване. С армянской стороны потерь не было, отмечает Минобороны. Атака произошла около 22:30.

В Миноброны Азербайджана назвали сообщение армянских властей «выдумкой и дезинформацией».

«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь», — отметил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, среди армянских военнослужащих, «наблюдается паника» «Ранее были слышны выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими», — добавил Даргяхлы.