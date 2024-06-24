В МЧС раскрыли детали тушения пожара в многоэтажном здании во Фрязино
При пожаре во Фрязино люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов в здании, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.
«При проведении спасательных работ и разведки внутри здания произошла серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации», — рассказал он.
Пожар возник на нескольких этажах в здании, расположенном по адресу Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». В холдинге «Росэлектроника», в который входит НИИ, заявили, что загоревшееся здание в конце 1990-х перешло в частную собственность и не имеет отношения к компании. Губернатор Андрей Воробьев говорил, что помещения в здании арендуют 30 компаний.
Сначала сообщалось, что площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м, было известно о двух погибших. Всего, по данным МЧС, в здании находилось девять человек. После произошедших взрывов площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, число погибших увеличилось до восьми. Одного человека удалось спасти, отметил Логинов.
Пожар возник после 14:00, открытое горение было ликвидировано около 22:00.
Причиной пожара в здании, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник «РИА Новости» также заявил, что пожар могла вызвать неисправность в электрооборудовании.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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