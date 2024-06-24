МЧС: после серии взрывов в здании во Фрязино люди не могли эвакуироваться

В МЧС раскрыли детали тушения пожара в многоэтажном здании во Фрязино

Пожар в восьмиэтажном здании возник днем 24 июня, к вечеру открытое горение ликвидировали. Погибли восемь человек, одного удалось спасти. Причиной возгорания могла стать неисправность в электросети

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

При пожаре во Фрязино люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов в здании, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.

«При проведении спасательных работ и разведки внутри здания произошла серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации», — рассказал он.

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Пожар возник на нескольких этажах в здании, расположенном по адресу Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». В холдинге «Росэлектроника», в который входит НИИ, заявили, что загоревшееся здание в конце 1990-х перешло в частную собственность и не имеет отношения к компании. Губернатор Андрей Воробьев говорил, что помещения в здании арендуют 30 компаний.

Сначала сообщалось, что площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м, было известно о двух погибших. Всего, по данным МЧС, в здании находилось девять человек. После произошедших взрывов площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, число погибших увеличилось до восьми. Одного человека удалось спасти, отметил Логинов.

Пожар возник после 14:00, открытое горение было ликвидировано около 22:00.

Причиной пожара в здании, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник «РИА Новости» также заявил, что пожар могла вызвать неисправность в электрооборудовании.