Стала известна возможная причина пожара во Фрязино
Причиной пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Источник «РИА Новости» также заявил, что пожар могла вызвать неисправность в электрооборудовании.
РБК обратился за комментарием в МЧС Подмосковья.
Днем 24 июня во Фрязино загорелось девятиэтажное здание по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили, что горящее здание в конце 1990-х перешло в частную собственность и не имеет отношения к компании. По словам губернатора Андрея Воробьева, помещения в здании арендовали 30 компаний, в момент пожара в здании находились сотрудники двух из них.
В результате пожара погибли восемь человек, сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. На опубликованных очевидцами видео люди разбивали стекла, спасаясь от возгорания. Несколько человек выпали из окон.
Пожар локализовали на площади 5 тыс. кв. м, выгорело несколько этажей здания.
В здании взорвались кислородные баллоны и обрушились перекрытия, сообщил Воробьев. По его словам, тушение осложнила планировка здания. «Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание», — написал глава региона в телеграм-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня