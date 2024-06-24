Стала известна возможная причина пожара во Фрязино

ТАСС: пожар во Фрязино мог начаться из-за проблем с электросетью

В здании выгорело несколько этажей, обрушены перекрытия. По словам губернатора, во время пожара в помещении находились сотрудники двух компаний

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Причиной пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник «РИА Новости» также заявил, что пожар могла вызвать неисправность в электрооборудовании.

РБК обратился за комментарием в МЧС Подмосковья.

Днем 24 июня во Фрязино загорелось девятиэтажное здание по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили, что горящее здание в конце 1990-х перешло в частную собственность и не имеет отношения к компании. По словам губернатора Андрея Воробьева, помещения в здании арендовали 30 компаний, в момент пожара в здании находились сотрудники двух из них.

В результате пожара погибли восемь человек, сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. На опубликованных очевидцами видео люди разбивали стекла, спасаясь от возгорания. Несколько человек выпали из окон.

Пожар локализовали на площади 5 тыс. кв. м, выгорело несколько этажей здания.

В здании взорвались кислородные баллоны и обрушились перекрытия, сообщил Воробьев. По его словам, тушение осложнила планировка здания. «Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание», — написал глава региона в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.