В МЧС назвали число людей в горящем здании НИИ во Фрязино
По предварительным данным, в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, где произошел пожар, находятся девять человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Одного человека спасли, говорится в сообщении. Телеграм-канал Mash пишет, что его достали при помощи лестницы.
В пресс-службе МЧС Московской области уточнили, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания.
Пожару присвоен третий ранг сложности, причина возгорания неизвестна.
Телеграм-канал SHOT передает, что огонь вспыхнул на пятом этаже и после этого начал распространяться. Семь человек оказались заблокированы на седьмом этаже, спасатели пробираются к ним, отмечает канал. Над всем зданием НИИ клубится черный дым. Mash пишет, что огонь уже разошелся на несколько этажей.
НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Он проводит теоретические и практические исследования. На территории НИИ также располагается завод.
23 июня в Москве загорелось выселенное здание на территории бывшего завода МиГ. Пожар возник на четвертом этаже. Его площадь составила около 300 кв. м, тогда загорелись мусор и мебель. Позднее возгорание локализовали. Никто не пострадал.
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