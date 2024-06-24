Число погибших при пожаре во Фрязино выросло до 8
Количество погибших при пожаре во Фрязино выросло до восьми человек, сообщают ТАСС, «Интерфакс» и телеграм-канал «112».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что погибли два человека. Еще один был доставлен в больницу, его подключили к ИВЛ. За медицинской помощью также обратились двое пожарных из-за отравления продуктами горения, от госпитализации они отказались.
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