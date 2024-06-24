 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

При пожаре на территории НИИ во Фрязино погибли два человека

По информации Shot, два человека выпали из окна. Огнем охвачено 4 тыс. кв. м. Горящее здание не имеет отношения к НИИ «Платан», заявили в холдинге «Росэлектроника». В 1990-е оно перешло в частную собственность
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

При пожаре на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино погибли два человека, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Как пишет телеграм-канал Shot, два человека выпали из окна горящего здания.

Здание горит по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ.

По словам Воробьева, один пострадавший — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. Кроме того, медицинская помощь понадобилась двум пожарным из-за отравления продуктами горения, от госпитализации они отказались.

При пожаре на территории НИИ во Фрязино погибли два человека
Video

ТАСС и Mash также сообщают, что в здании произошел взрыв. Shot пишет, что между пятым и шестым этажами рухнули перекрытия.

По данным МЧС, огнем охвачено 4 тыс. кв. м. К месту пожара вылетел вертолет Ка-32.

Ведомство сообщало, что горят с пятого по восьмой этажи здания. Оттуда спасли одного человека, внутри, по предварительным данным, находятся девять человек.

В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ «Платан») заявили, что горящее здание во Фрязино не имеет отношения к компании и оборонной промышленности. «В конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность», — уточнили там.
 

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Фрязино Пожар НИИ
Материалы по теме
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода МиГ
Общество
Пожар на складе МВД в Ростове локализовали на площади 700 кв. м
Общество
Власти Кубани сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 17:49
Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж Общество, 18:13 
Эксперты назвали регионы-лидеры по числу электромобилей в такси Авто, 18:12
Нам это не нужно. Можно ли заставить сотрудников пройти обучение Pro, 18:03
Онлайн-ретейлер Shein конфиденциально подал заявку на листинг в Лондоне Инвестиции, 18:02
«Таких, как она, теперь нет». Что говорят коллеги об Анне Дмитриевой Спорт, 18:01
Число погибших при пожаре во Фрязино выросло до 8⁠ Общество, 17:57
«Настоящая коррекция» в биткоине только начинается. Мнение экспертов Крипто, 17:54
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
СК возбудил дело из-за гибели двух человек при пожаре во Фрязино Общество, 17:47
МИД России объявил об ответе на санкции ЕС новыми запретами на въезд Политика, 17:45
Участник теракта в Дагестане проходил сборы в школе ММА Нурмагомедова Спорт, 17:42
Последний шанс Италии и проблемы немцев в защите. Что происходит на Евро Спорт, 17:40
Двое пожарных отравились при тушении пожара во Фрязино Общество, 17:37
В МИДе заявили о зеркальном отзыве аккредитации у австрийского журналиста Политика, 17:31
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро Инвестиции, 17:30