При пожаре на территории НИИ во Фрязино погибли два человека
При пожаре на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино погибли два человека, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Как пишет телеграм-канал Shot, два человека выпали из окна горящего здания.
Здание горит по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ.
По словам Воробьева, один пострадавший — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. Кроме того, медицинская помощь понадобилась двум пожарным из-за отравления продуктами горения, от госпитализации они отказались.
ТАСС и Mash также сообщают, что в здании произошел взрыв. Shot пишет, что между пятым и шестым этажами рухнули перекрытия.
По данным МЧС, огнем охвачено 4 тыс. кв. м. К месту пожара вылетел вертолет Ка-32.
Ведомство сообщало, что горят с пятого по восьмой этажи здания. Оттуда спасли одного человека, внутри, по предварительным данным, находятся девять человек.
В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ «Платан») заявили, что горящее здание во Фрязино не имеет отношения к компании и оборонной промышленности. «В конце 1990-х годов оно перешло в частную собственность», — уточнили там.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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