 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения во Фрязино

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в административном здании в подмосковном Фрязино, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент продолжаются работы по тушению отдельных очагов внутри здания», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

В ликвидации пожара участвовали 135 человек и 55 единиц техники.

24 июня в подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», пожар охватил несколько этажей, там оказались заблокированы люди. Погибли восемь человек, одного спасли.

В МЧС сообщили о локализации пожара во Фрязино
Общество
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сложности для пожарных создало расположение воздуховодов лифтовой шахты, которое ускорило возгорание. Губернатор также отметил, что в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы и обрушение перекрытий.

Причиной пожара во Фрязино, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности.

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения во Фрязино
Video

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Пожар Подмосковье Фрязино МЧС
Материалы по теме
Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж
Общество
СК возбудил дело из-за гибели двух человек при пожаре во Фрязино
Общество
В НИИ «Платан» во Фрязино произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 17:49
В Харькове прогремели несколько взрывов Политика, 22:52
Самая большая бронзовая статуя Ленина на Украине уйдет с молотка Общество, 22:49
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю Политика, 22:35
МИД Турции допустил встречу Путина и Эрдогана в Казахстане Политика, 22:34
Венгрия сочла предложение о подготовке солдат на Украине красной линией Политика, 22:27
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения во Фрязино Общество, 22:17
Испания открыла счет. Что происходит на Евро Спорт, 22:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хорватия — Италия. Онлайн решающего матча группы Евро-2024 Спорт, 21:56
Живущий в США российский пловец выполнил условия для участия в Олимпиаде Спорт, 21:54
Bank of America допустил рост цен на золото до $3000 Инвестиции, 21:49
Стала известна возможная причина пожара во Фрязино Общество, 21:45
Евросоюз утвердил передачу Украине €1,4 млрд доходов от активов России Политика, 21:41
Совладельца «Русских фондов» отправили под домашний арест Общество, 21:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:18