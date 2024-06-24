В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения во Фрязино
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в административном здании в подмосковном Фрязино, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящий момент продолжаются работы по тушению отдельных очагов внутри здания», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.
В ликвидации пожара участвовали 135 человек и 55 единиц техники.
24 июня в подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», пожар охватил несколько этажей, там оказались заблокированы люди. Погибли восемь человек, одного спасли.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сложности для пожарных создало расположение воздуховодов лифтовой шахты, которое ускорило возгорание. Губернатор также отметил, что в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы и обрушение перекрытий.
Причиной пожара во Фрязино, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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