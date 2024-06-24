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Воробьев объяснил сложности тушения пожара во Фрязино

Воробьев: тушение пожара по Фрязино осложняется кислородными баллонами в здании
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев описал сложности, с которыми столкнулись сотрудники МЧС России при тушении пожара в подмосковном Фрязино. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Воробьева, расположение воздуховодов лифтовой шахты ускорило возгорание. Губернатор также отметил, что в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы и обрушение перекрытий.

«Задействовано более 130 человек и 50 единиц техники», — написал Воробьев.

Воробьев объяснил сложности тушения пожара во Фрязино
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По его словам, помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двух из них тут были сотрудники. Погибли восемь человек, при тушении пострадали двое спасателей. Выгорели четыре этажа здания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности, прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщил Воробьев.

В МЧС сообщили о локализации пожара во Фрязино
Общество
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Пожар возник днем 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». К вечеру площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 5 тыс. кв. м. На этой площади пожар был локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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