Воробьев объяснил сложности тушения пожара во Фрязино
Губернатор Московской области Андрей Воробьев описал сложности, с которыми столкнулись сотрудники МЧС России при тушении пожара в подмосковном Фрязино. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Воробьева, расположение воздуховодов лифтовой шахты ускорило возгорание. Губернатор также отметил, что в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы и обрушение перекрытий.
«Задействовано более 130 человек и 50 единиц техники», — написал Воробьев.
По его словам, помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двух из них тут были сотрудники. Погибли восемь человек, при тушении пострадали двое спасателей. Выгорели четыре этажа здания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности, прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщил Воробьев.
Пожар возник днем 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». К вечеру площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 5 тыс. кв. м. На этой площади пожар был локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня