CNN рассказал, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике
Опрошенные CNN жители Украины рассказали, как смогли приспособиться к жизни в почти ежедневном графике отключений электроэнергии, а также о «лайфхаках», к которым им приходится прибегать.
35-летняя Катерина Сержан в комментарии для CNN сообщила, что приобрела походную газовую плиту и аккумулятор для микроволновой печи, чтобы обеспечить свою трехлетнюю дочь горячим питанием. Кроме того, поскольку без электричества отключают и воду, она заранее планирует купание ребенка.
52-летний житель Киевской области Андрей Бузовский установил две солнечные батареи на балкон стоимостью порядка $1,4 тыс. «Я установил их, чтобы моя семья не чувствовала себя дискомфортно, когда нет электричества», — рассказал он CNN.
Исполнительный директор сети супермаркетов «Ашан Украина» Марта Труш сообщила телеканалу, что ретейлер «модернизировал холодильники для сохранения энергии» и сократил ассортимент скоропортящихся продуктов.
«Чтобы сэкономить электроэнергию в торговых залах, мы сокращаем освещение и временно ограничиваем доступ к холодильникам», — сказал она. По словам Труш, использование дизельных генераторов обходится в три раза дороже, чем питание от центральной энергосистемы.
Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетики Украины, связанным с обеспечением работы военно-промышленного комплекса. В ведомстве называют это ответными мерами на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что в стране уничтожено 9 ГВт мощностей энергогенерации из 18 ГВт и треть гидрогенерации. Премьер Денис Шмыгаль оценивал нанесенный ущерб в $1 млрд. В «Укрэнерго» исключали возможность восстановления объектов к зиме.
Национальный банк Украины прогнозирует замедление экономического роста с 5,3% в 2023-м до 3% в 2024-м в основном из-за ущерба, нанесенного энергетическому сектору.
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