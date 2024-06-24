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Военная операция на Украине ,  
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CNN рассказал, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Жители Украины приобретают аккумуляторы и солнечные батареи из-за проблем с энергоснабжением, «Ашан» в стране ограничил доступ покупателей к холодильникам и приглушил освещение
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Опрошенные CNN жители Украины рассказали, как смогли приспособиться к жизни в почти ежедневном графике отключений электроэнергии, а также о «лайфхаках», к которым им приходится прибегать.

35-летняя Катерина Сержан в комментарии для CNN сообщила, что приобрела походную газовую плиту и аккумулятор для микроволновой печи, чтобы обеспечить свою трехлетнюю дочь горячим питанием. Кроме того, поскольку без электричества отключают и воду, она заранее планирует купание ребенка.

52-летний житель Киевской области Андрей Бузовский установил две солнечные батареи на балкон стоимостью порядка $1,4 тыс. «Я установил их, чтобы моя семья не чувствовала себя дискомфортно, когда нет электричества», — рассказал он CNN.

Зеленский заявил о расчете на солнечную энергию на фоне потери генерации
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Исполнительный директор сети супермаркетов «Ашан Украина» Марта Труш сообщила телеканалу, что ретейлер «модернизировал холодильники для сохранения энергии» и сократил ассортимент скоропортящихся продуктов.

«Чтобы сэкономить электроэнергию в торговых залах, мы сокращаем освещение и временно ограничиваем доступ к холодильникам», — сказал она. По словам Труш, использование дизельных генераторов обходится в три раза дороже, чем питание от центральной энергосистемы.

На Украине ужесточили графики отключений света
Общество
Фото:Ed Ram / Getty Images

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам энергетики Украины, связанным с обеспечением работы военно-промышленного комплекса. В ведомстве называют это ответными мерами на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил, что в стране уничтожено 9 ГВт мощностей энергогенерации из 18 ГВт и треть гидрогенерации. Премьер Денис Шмыгаль оценивал нанесенный ущерб в $1 млрд. В «Укрэнерго» исключали возможность восстановления объектов к зиме.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление экономического роста с 5,3% в 2023-м до 3% в 2024-м в основном из-за ущерба, нанесенного энергетическому сектору.

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Юлия Волкова
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