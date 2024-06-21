Зеленский заявил о расчете на солнечную энергию на фоне потери генерации

Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям представить программу по развитию солнечной генерации на фоне потери генерации электроэнергии. Об этом он сказал в своем видеообращении в телеграм-канале.

«Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу», — сказал Зеленский.

Он добавил, что властям требуется составить четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики и представить по каждому такому объекту четкий срок завершения работ. Президент призвал ускориться исполнителям на каждом уровне.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским объектам энергетики.

В мае глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистеме страны нанесен серьезнейший ущерб с начала военных действий. «Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — отметил Галущенко, уточнив, что из-за атак Украина лишилась до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые выработала за зиму.

11 июня Зеленский рассказал, что на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Тогда он отметил, что «пик потребления энергии прошлой зимой в Украине был 18 ГВт, половины теперь не существует». Украинский лидер пообещал восстановить ряд энергообъектов к зиме.