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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о расчете на солнечную энергию на фоне потери генерации

Зеленский поручил развивать солнечную энергетику из-за потери энергогенерации
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям представить программу по развитию солнечной генерации на фоне потери генерации электроэнергии. Об этом он сказал в своем видеообращении в телеграм-канале.

«Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу», — сказал Зеленский.

Он добавил, что властям требуется составить четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики и представить по каждому такому объекту четкий срок завершения работ. Президент призвал ускориться исполнителям на каждом уровне.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским объектам энергетики.

В мае глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистеме страны нанесен серьезнейший ущерб с начала военных действий. «Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — отметил Галущенко, уточнив, что из-за атак Украина лишилась до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые выработала за зиму.

11 июня Зеленский рассказал, что на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Тогда он отметил, что «пик потребления энергии прошлой зимой в Украине был 18 ГВт, половины теперь не существует». Украинский лидер пообещал восстановить ряд энергообъектов к зиме.

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Персоны
Владимир Зеленский Украина электрогенерация солнечная энергия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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