На Украине ужесточили графики отключений света

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На Украине на сутки увеличили срок отключения электричества с четырех до 12 часов, сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Накануне украинцев предупредили, что свет в стране будут отключать с 19:00 до 23:00 — на четыре часа. Однако 23 июня графики отключений изменились, света не будет с 11:00 до 23:00 — 12 часов.

«Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 11:00 до 23:00», — отмечает пресс-служба «Укрэнерго». В компании объяснили, что причиной такого решения стала «сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Последний раз российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины в ночь на 22 июня. В военном ведомстве отчитались, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

После этого украинское Минэнерго решило за сутки рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тыс. МВт·ч. По данным ведомства, без света в тот день остались около 20 тыс. абонентов.