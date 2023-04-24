Эксперты оценили риски заболеть корью и COVID одновременно

В России в последние недели осложнилась ситуация с корью. Эксперты сочли, что вероятность заболеть двумя инфекциями ничтожна, но, если это произойдет, вырастет риск осложнений

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Одновременное заражение коронавирусом и корью возможно, но вероятность мала, это довольно сложная комбинация инфекций, заявил РБК врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Но если заболевания все же будут протекать одновременно, могут возникнуть осложнения, так как и COVID, и корь — тяжелые болезни. «Если они накладываются, одно другое усиливает. Что такое COVID — поражение сосудов. Сосуды у нас пронизывают все тело. Значит, может повлиять на любые органы и ткани. Корь начинается как респираторное поражение легких, а потом высыпания», — напомнил Малышев.

На вопрос, можно ли заболеть корью и коронавирусом одновременно, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский сказал: «Можно, но зачем? Шутка. Вероятность двойной инфекции ничтожна».

По его словам, инфекция одним вирусом включает реакции врожденного иммунитета — синтез интерферона и другие, которые снижают возможность заражения другим вирусом. Во-вторых, получив одну вирусную инфекцию и почувствовав недомогание, человек обычно остается дома, и его контакты ограничиваются. Аграновский тоже подчеркнул, что обычно двойные инфекции либо последовательно протекающие переносятся более тяжело, риск осложнений выше.

Ситуация с корью осложняется по всей России, к 20 апреля заболевших выявили в 44 регионах, сообщал Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова при этом отвергла возможность системных ограничений, указав, что меры принимают локально, где это необходимо. В трех регионах страны заболевшим корью сперва поставили неправильный диагноз, из-за чего было потеряно время, но в других областях успели своевременно купировать распространение инфекции, говорила она.



Роспотребнадзор объясняет динамику мигрантами и значительным числом непривитых от кори россиян.

Ведомство напомнило симптомы кори: до появления сыпи, на третий-четвертый день болезни, лицо заболевшего становится одутловатым, а веки отекают. Кроме того, у большинства пациентов заложен нос и сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит.