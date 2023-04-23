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Роспотребнадзор перечислил симптомы кори

Роспотребнадзор: у больных корью отекают лицо и веки до появления сыпи
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На третий-четвертый день после заражения корью, еще до появления сыпи, лицо заболевшего становится одутловатым, а веки отекают. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Помимо отека, у большинства заболевших «наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит». Сыпь появляется на третий-пятый день болезни, этот период длится три-четыре дня. Сперва сыпь появляется на лице и за ушами, после чего распространяется вниз по телу.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе.

Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

Случаи заражения корью выявили в 44 регионах России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что меры по предотвращению распространения болезни принимают локально, где это необходимо. Ведомство связывает рост заболеваемости с большим числом непривитых людей и мигрантами.

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