В Дагестане объяснили рост заболеваемостью корью отказами от прививок

20 апреля в Дагестане было зарегистрировано почти 200 подтвержденных случаев кори, все заболевшие не были привиты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила необходимость введения системных ограничений

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Рост заболеваемости корью в Дагестане обусловлен отказами от прививок, заявил «РИА Новости» руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев.

«На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую. <...> Люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться», — сообщил Омариев.

По состоянию на 20 апреля в Дагестане зарегистрировано 188 подтвержденных случаев кори, все заболевшие не были привиты от болезни. Вторичного распространения кори не произошло — этого удалось избежать благодаря работе противоэпидемиологических бригад в очагах инфекции и адресной работе с отказниками, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе. Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

К 20 апреля случаи заражения корью выявили в 44 регионах страны. Глава Роспотребнадзора России Анна Попова исключила необходимость введения системных ограничений. Она отметила, что меры принимают локально, где это необходимо.

Роспотребнадзор связывает рост заболевания с большим числом непривитых людей и мигрантами. В трех регионах страны заболевшим корью сперва поставили другой диагноз, из-за чего было потеряно время, а пациенты успели распространить корь большему числу других людей. Попова подчеркнула, что в других субъектах России удается купировать распространение.