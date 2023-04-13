Попова заявила об упущенном времени в локализации очагов кори
Волна заболеваемости корью в России прогнозировалась, очаги достаточно быстро локализуются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.
По ее словам, с открытием границ в Россию начали прибывать инфицированные граждане. Она признала, что распространение кори есть и сейчас «проводится подчищающая иммунизация населения».
«Очаги вспыхивают, их достаточно быстро локализуют, не допуская большого разрастания. У нас три субъекта, где, к сожалению, были пропуски диагноза и вместо предварительного диагноза «корь» был поставлен другой диагноз, и время было упущено, количество контактов было большое», — сообщила она, не уточнив, о каких субъектах идет речь.
Попова добавила, что в остальных регионах удается своевременно справиться с распространением болезни.
Глава Роспотребнадзора отметила, что для кори пришел период цикличности и, как только накапливается число неиммунного населения, наступает новая волна заболевания.
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