Попова заявила об упущенном времени в локализации очагов кори

В трех субъектах России вместо предварительного диагноза «корь» был поставлен другой диагноз, поэтому «время было упущено» и число заболевших выше, но в других регионах очаги быстро локализуют, рассказала Попова

Анна Попова (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Волна заболеваемости корью в России прогнозировалась, очаги достаточно быстро локализуются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу НТВ.

По ее словам, с открытием границ в Россию начали прибывать инфицированные граждане. Она признала, что распространение кори есть и сейчас «проводится подчищающая иммунизация населения».

«Очаги вспыхивают, их достаточно быстро локализуют, не допуская большого разрастания. У нас три субъекта, где, к сожалению, были пропуски диагноза и вместо предварительного диагноза «корь» был поставлен другой диагноз, и время было упущено, количество контактов было большое», — сообщила она, не уточнив, о каких субъектах идет речь.

Попова добавила, что в остальных регионах удается своевременно справиться с распространением болезни.

Глава Роспотребнадзора отметила, что для кори пришел период цикличности и, как только накапливается число неиммунного населения, наступает новая волна заболевания.

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