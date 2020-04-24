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Пандемия коронавируса ,  
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Еще три региона Италии попросили у России помощи в борьбе с COVID-19

Помощь России запросили итальянские регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия, сообщил посол Сергей Разов. По его словам, если бы российские военные «делали не то, что требуется», таких просьб бы не было
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Итальянские регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия запросили помощь российских военных по борьбе с распространением коронавируса, сообщил посол России в Риме Сергей Разов в интервью МИА «Россия сегодня».

«Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить российских военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули — Венеции-Джулии. Географически это разброс по всей стране», — заявил Разов.

Если бы российские военные «делали не то, что требуется, таких просьб бы не поступало», добавил Разов. По его словам, в посольство поступают «сотни звонков, писем, в которых благодарят Россию, президента России» за помощь в борьбе с распространением заболевания в Италии.

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Фото: Минобороны России

Россия в конце марта направила в Италию 14 самолетов для помощи в борьбе против коронавируса. Они доставили военных специалистов и медицинское оборудование. Однако 26 марта итальянская газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что 80% поставок российского оборудования бесполезны, и назвала российскую помощь «геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина». В российском МИДе публикацию издания назвали «вбросом», за которым стоит зарегистрированная в Лондоне компания.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщения о политической мотивации российской стороны назвал оскорбительными. «Это оскорбление правительства Италии... а также Владимира Путина, который никогда не намеревался использовать это в качестве рычага», — заявил он.

Сам Путин назвал отправку помощи Италии и другим странам выгодной для России. По его словам, это не «игра в одни ворота» и Москва также получает из-за границы необходимые для борьбы с коронавирусом вещи.

По состоянию на 24 апреля российские специалисты продезинфицировали пансионаты для пожилых людей в более 70 населенных пунктах Ломбардии, сообщили в Минобороны. Также российские военные врачи лечат пациентов с коронавирусом в терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает третье место по числу заразившихся коронавирусом после США и Испании: с начала эпидемии в ней зарегистрировали 189,9 тыс. случаев заболевания. По числу жертв страна уступает только США: умерли в Италии 25,5 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Италия, коронавирус, гуманитарная помощь
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