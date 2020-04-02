Захарова назвала причастных к «вбросу» в La Stampa о российской гумпомощи

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

За вбросом в итальянской газете La Stampa, назвавшей 80% российской гуманитарной помощи бесполезной, стоит британская компания. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Была опубликована очередная фальшивка, чтобы полностью исказить действия России в Италии. Сославшись на сомнительные источники, если они вообще были, издание всенародно объявило о якобы секвестированном Россией грузе и предоставило неверную информацию», — сообщила Захарова.

По ее словам, реагируя на этот «вброс», российской стороне удалось установить «посредника» — это зарегистрированная в Лондоне компания. Ее представители отказались комментировать информацию в итальянской прессе, отметила Захарова.

«Оказалось, что речь идет о чисто коммерческой операции, которую некие иностранные структуры пытались организовать по непрозрачной схеме. При этом российские власти не были заранее проинформированы об этой поставке, не имели к ней никакого отношения», — сказала она. Она добавила, что газетой это подается в контексте гуманитарных усилий России.