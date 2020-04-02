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Захарова назвала причастных к «вбросу» в La Stampa о российской гумпомощи

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

За вбросом в итальянской газете La Stampa, назвавшей 80% российской гуманитарной помощи бесполезной, стоит британская компания. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Была опубликована очередная фальшивка, чтобы полностью исказить действия России в Италии. Сославшись на сомнительные источники, если они вообще были, издание всенародно объявило о якобы секвестированном Россией грузе и предоставило неверную информацию», — сообщила Захарова.

По ее словам, реагируя на этот «вброс», российской стороне удалось установить «посредника» — это зарегистрированная в Лондоне компания. Ее представители отказались комментировать информацию в итальянской прессе, отметила Захарова.

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«Оказалось, что речь идет о чисто коммерческой операции, которую некие иностранные структуры пытались организовать по непрозрачной схеме. При этом российские власти не были заранее проинформированы об этой поставке, не имели к ней никакого отношения», — сказала она. Она добавила, что газетой это подается в контексте гуманитарных усилий России.

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Политика

По ее словам, отдельные торговцы пытаются использовать проблемы Италии ради собственной наживы. Представитель дипведомства добавила, что гуманитарная помощь, оказываемая Россией Италии, сталкивается с попытками исказить ее истинные цели. Для этого используются «все механизмы пропаганды и информационной войны».

В конце марта итальянская газета La Stampa опубликовала материал, в котором гуманитарная помощь России назвалась «дипломатическим и геополитическим проектом Владимира Путина».

Издание назвало большую часть поставленного в Италию оборудования бесполезным для страны. Оно также акцентировало внимание на том, что помощь проходит по линии Минобороны и российские военные находятся рядом с базами НАТО.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В Москве на подобную критику заявили, что оценку помощи российских специалистов даст по итогам их работы итальянский народ.

После беседы Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте Россия отправила в европейскую страну 14 самолетов ВКС с вирусологами, врачебно-сестринскими бригадами, оборудованием для дезинфекции. В конце марта они начали работу в Ломбардии — области Италии с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой.

Теги: Россия, Италия, Мария Захарова, коронавирус
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La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
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