La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса Финансы, 17:22 Синоптики назвали сроки сохранения теплой погоды в Москве Общество, 17:14 Футболист заявил об несерьезном отношении к словам Лукашенко в Белоруссии Спорт, 17:12 Как Москва борется с распространением коронавируса Пресс-релиз, 17:08 Сотрудника аппарата кабмина отправили на карантин из-за коронавируса Общество, 17:06 В Нур-Султане и Алма-Ате запретили собираться на улицах из-за вируса Общество, 17:04 Театр инноваций: почему бизнес не спешит к технологиям и как это изменить Pro, 17:04 За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек Общество, 16:57 Юристы объяснили отказ авиакомпаний возвращать деньги за отмену рейсов Общество, 16:52 В Подмосковье введут выплаты врачам до ₽50 тыс. из-за вируса Общество, 16:47 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 16:40 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 16:39 Сбербанк посоветовал клиентам не посещать офисы обслуживания из-за вируса Общество, 16:39 Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии Политика, 16:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Высокопоставленные источники газеты La Stampa назвали бесполезным доставленное из России оборудование. Мария Захарова усомнилась в достоверности этих данных, российский посол назвал статью «продуктом извращенного сознания»
Автомобиль с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19 (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай. Об этом со ссылкой на неназванные высокопоставленные политические источники пишет итальянская газета La Stampa.

«Среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Короче говоря, это немного больше, чем предлог», — цитирует издание одного из собеседников.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 638 человек
Общество

Газета отмечает, что помощью Италии занимается не российское Министерство здравоохранения, а Минобороны. Прибывшие в республику специалисты находятся в званиях генералов, полковников, майоров и занимались в прошлом военными операциями, в которых бактериологическая война рассматривалась как единое целое с операциями российской внешней разведки, пишет издание. Эти специалисты участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, лихорадки Эбола. Поэтому россияне привезли в Италию в основном оборудование для дезинфекции, полевые лаборатории для стерилизации и химико-бактериологической профилактики и тому подобное.

В Италию прибыл четырнадцатый самолет ВКС России
Общество

Китай, рассказали источники газеты, поставил в страну намного более полезные товары — маски, средства индивидуальной защиты и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Итальянские власти заверили прессу, что все российские грузы поставлены в страну бесплатно в рамках помощи. «Однако щедрость имеет высокую цену: российские военнослужащие свободно передвигаются по итальянской территории, в нескольких шагах от баз НАТО», — отмечает издание.

Посол России в Италии Сергей Разов категорически опроверг мнение о том, что Россия потребует от Италии «оплатить счет». «Как вы представляете себе такое требование со стороны России?» — цитирует его «РИА Новости». По словам Разова, «оказанная Италии бескорыстная помощь не предмет торга». Посол заявил, что прочитал публикацию La Stampa с удивлением, а о пользе российских поставок он посоветовал спросить у жителей Бергамо, «среди которых, к сожалению, немало заболевших и погибших».

«А что касается политики и пропаганды, то, на мой взгляд, подобные суждения — продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы», — заключил Разов.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что сомневается в достоверности данных, изложенных в итальянской газете. «Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала она.

Президент России предложил итальянскому премьеру Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусом в ответ на запрос главы правительства Италии во время телефонного разговора 21 марта. Российский лидер заявил, что в Италию будут доставлены передвижные комплексы на шасси «КамАЗов», которые способны проводить аэрозольную дезинфекцию и укомплектованы необходимым оборудованием и средствами защиты.

Всего в Италию прибыли 15 военно-транспортных самолетов с оборудованием из России.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Италия, помощь
Материалы по теме
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек
Общество
В Италии подорожали только акции производителя тестов для коронавируса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter