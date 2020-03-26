La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай. Об этом со ссылкой на неназванные высокопоставленные политические источники пишет итальянская газета La Stampa.
«Среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Короче говоря, это немного больше, чем предлог», — цитирует издание одного из собеседников.
Газета отмечает, что помощью Италии занимается не российское Министерство здравоохранения, а Минобороны. Прибывшие в республику специалисты находятся в званиях генералов, полковников, майоров и занимались в прошлом военными операциями, в которых бактериологическая война рассматривалась как единое целое с операциями российской внешней разведки, пишет издание. Эти специалисты участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, лихорадки Эбола. Поэтому россияне привезли в Италию в основном оборудование для дезинфекции, полевые лаборатории для стерилизации и химико-бактериологической профилактики и тому подобное.