La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Высокопоставленные источники газеты La Stampa назвали бесполезным доставленное из России оборудование. Мария Захарова усомнилась в достоверности этих данных, российский посол назвал статью «продуктом извращенного сознания»

Автомобиль с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19 (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай. Об этом со ссылкой на неназванные высокопоставленные политические источники пишет итальянская газета La Stampa.

«Среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Короче говоря, это немного больше, чем предлог», — цитирует издание одного из собеседников.

Газета отмечает, что помощью Италии занимается не российское Министерство здравоохранения, а Минобороны. Прибывшие в республику специалисты находятся в званиях генералов, полковников, майоров и занимались в прошлом военными операциями, в которых бактериологическая война рассматривалась как единое целое с операциями российской внешней разведки, пишет издание. Эти специалисты участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, лихорадки Эбола. Поэтому россияне привезли в Италию в основном оборудование для дезинфекции, полевые лаборатории для стерилизации и химико-бактериологической профилактики и тому подобное.