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Пандемия коронавируса ,  
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Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии

Российские военнослужащие совместно с итальянскими коллегами продезинфицировали еще три пансионата для пожилых людей в Ломбардии на севере Италии. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Дезинфекцию провели в учреждениях в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно, уточнили в ведомстве.

По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны. Общая площадь обработанных помещений составила более 600 тыс. кв. м.

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20 апреля российский президент Владимир Путин отметил, что помощь России другим странам в борьбе с COVID-19, не является «дорогой с односторонним движением». Что касается Италии, куда российская сторона направила военных специалистов, там Россия закупает датчики давления, которые необходимы для производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пояснил президент.

Накануне в Италии зафиксировали рекордный за сутки прирост вылечившихся от коронавируса — более 3 тыс. человек. Количество новых выявленных случаев составило 2,6 тыс. Сейчас инфекцией в Италии заражены 106,8 тыс. человек.

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Источник: JHU
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Теги: Италия, дезинфекция, Минобороны
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