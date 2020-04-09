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Пандемия коронавируса ,  
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Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо (Фото: Минобороны РФ)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для Би-би-си.

«Это оскорбление правительства Италии... а также Владимира Путина, который никогда не намеревался использовать это в качестве рычага», — прокомментировал Конте вопрос, предоставила ли Москва свою помощь в обмен на поддержку Италией отмены санкций ЕС в отношении России.

В конце марта Россия направила 14 самолетов в Италию для помощи в борьбе против коронавируса. Они доставили команды военных специалистов и необходимое медицинское оборудование.

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Политика

Итальянская газета La Stampa 26 марта сообщила, что ее высокопоставленные политические источники назвали 80% поставленного Россией оборудования бесполезным. Издание также писало, что российская помощь является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала публикацию «вбросом», целью которого является искажение действий России.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Италия, коронавирус
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