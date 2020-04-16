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Российские военные медики начали лечить больных с коронавирусом в Бергамо

Российские военные врачи приступили к лечению больных с коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя, который находится в итальянском городе Бергамо. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Я должен сказать, что деятельность ваших специалистов высококлассная. Несколько дней назад мы активизировали деятельность терапевтов, начали работу они очень хорошо», — приводит ведомство слова начальника госпиталя Оливьеро Валотти.

В Минобороны рассказали, что в терапевтическом отделении лечат пациентов, заболевание которых протекает в легкой и средней степени тяжести. Помимо этого российские военные врачи занимаются больными, которые идут на поправку и им больше не нужна интенсивная терапия. В ведомстве отметили, что благодаря этому удается разгрузить палаты с тяжелыми больными.

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По данным министерства, в терапевтическом отделении российские специалисты лечат 12 пациентов. Всего в госпитале находятся 35 заболевших. Помимо этого еще 12 выздоровевших, которых лечили российские врачи, выписали.

В Минобороны отметили, что в составе медперсонала госпиталя — врачи-анестезиологи, медсестры, терапевты и эпидемиологи. Кроме того, в каждой бригаде работают российские военные переводчики, которые помогают общаться с итальянскими специалистами.

Российские врачи прибыли в Италию в конце марта вместе с медицинским оборудованием. Военные России помогали оборудовать полевой госпиталь в Бергамо, где медики начали принимать пациентов в начале апреля.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минобороны, Италия, медики
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