Российские военные медики начали лечить больных с коронавирусом в Бергамо

Российские военные врачи приступили к лечению больных с коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя, который находится в итальянском городе Бергамо. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Я должен сказать, что деятельность ваших специалистов высококлассная. Несколько дней назад мы активизировали деятельность терапевтов, начали работу они очень хорошо», — приводит ведомство слова начальника госпиталя Оливьеро Валотти.

В Минобороны рассказали, что в терапевтическом отделении лечат пациентов, заболевание которых протекает в легкой и средней степени тяжести. Помимо этого российские военные врачи занимаются больными, которые идут на поправку и им больше не нужна интенсивная терапия. В ведомстве отметили, что благодаря этому удается разгрузить палаты с тяжелыми больными.

По данным министерства, в терапевтическом отделении российские специалисты лечат 12 пациентов. Всего в госпитале находятся 35 заболевших. Помимо этого еще 12 выздоровевших, которых лечили российские врачи, выписали.